В прокуратуре сообщили о сокращении числа преступлений в Москве в 2021 году

Прокуратура Москвы подвела итоги борьбы с преступностью в столице в прошедшем году. Ведомство опубликовало соответствующие данные в своем Telegram-канале в понедельник, 10 января.

В прокуратуре отметили, что в Москве в 2021 году было совершено 143 259 преступлений, что на 2,1% меньше, чем в 2020 году, передает RT.

В общественных местах было совершено 50 677 (–4,6%) преступлений, в том числе 29 511 (–3,9%) — на улицах.

По данным ведомства, в столице в прошлом году было совершено 359 (–23,6%) разбойных нападений, 1784 (–23,7%) случаев грабежа, 41 156 (–4,6%) мошенничеств, 61 548 (+2,4%) краж, в том числе 460 (–34,1%) из квартир, 758 (–25,7%) — из автомобилей.

Большинство правонарушений наблюдалось в ЦАО — 20 184. Это на 2,4% меньше, чем в 2020 году. Самое маленькое число преступлений произошло в Зеленограде (3414), передает НСН.

Количество нарушений правил дорожного движения (ПДД) и эксплуатации транспортных средств в мегаполисе сократилось в 2021 году на 2,8% до 619. При этом число аварий со смертельным исходом составило 151. Рост составил 10,2%, передает агентство городских новостей «Москва».

24 декабря столичное управление ГИБДД сообщило, что в Москве за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 404 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 53 и пострадали 525 человек.

В ноябре в ГИБДД рассказали, что основными причинами дорожных аварий среди водителей-новичков являются неправильный выбор дистанции и несоответствие скорости конкретным условиям движения. Также к ошибкам начинающих водителей отнесли несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода и правил перестроения.