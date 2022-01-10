В Иркутской области открыли 17 ледовых переправ

С начала сезона в Иркутской области приняли в эксплуатацию 17 ледовых переправ. По мнению специалистов, в регионе установилась стабильная гидрологическая обстановка.

Пять автозимников уже работают в Тайшетском районе, четыре — в Киренском районе, три — в Казачинско-Ленском районе. Еще по одной переправе приняты в Бодайбинском, Катангском, Шелеховском, Братском и Нижнеудинском районах. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным МЧС, на реках отмечается ледостав. Процесс образования льда продолжается на озере Байкал, в Иркутском водохранилище и на реке Ангаре.

Всего до конца зимнего периода планируется эксплуатация 51 ледовой переправы в 17 муниципальных образованиях. Границы переправ обозначены маркировочными вехами, в опасных зонах установлены предупредительные знаки. Замер толщины льда ведется утром и вечером.