Загрязнение почвы аммонием выявили в Якутске

Якутская природоохранная прокуратура потребовала возместить ущерб, причиненный в результате загрязнения почвы в Якутске. Суд обязал акционерное общество «Водоканал» выплатить 128,7 тыс. рублей.

По данным правоохранительных органов, «Водоканал», эксплуатирующий городскую канализацию, допустил разлив сточных вод. Это привело к загрязнению почвы на площади 132 кв. м. Эксперты установили, что фоновая концентрация аммония превышала норму в 1,7 раза. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Природоохранная прокуратура обратилась с иском о возмещении причиненного вреда в суд. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Красноуральска (Свердловская область) построить новые очистные сооружения. В ходе проверки установлено, что сточные воды попадают в реку Кушайка.