В июне 2022 года 14-й этнофестиваль «Небо и Земля» пройдет под Тюменью. Он состоится на традиционной площадке в Экополисе фестивальном.

«Мероприятие стартует 9 июня и продлится до 13 июня. В течение пяти дней участников ждут не менее 800 различных творческих и развивающих событий», — рассказали организаторы.

Как отмечает портал «Наш город», условия участия и программу можно будет уточнить в группе этнофестиваля в соцсети «ВК» и на официальном сайте.

Ранее в Тюменской области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации из-за COVID-19 был отменен традиционный фестиваль «Абалакское поле» над рекой Иртыш. Он состоится в 2022 году. Само решение об отмене, по мнению организаторов, далось нелегко, поскольку была проделана большая подготовительная работа.