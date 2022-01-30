Ваш сын и брат: умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев ушел из жизни из-за осложнений после коронавирусной инфекции. Каким мы его запомним — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости
В роли Шуры Балаганова в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок»
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Фото: РИА Новости
Комиссар в художественном фильме «Гори, гори, моя звезда», снятом режиссером Александром Миттой в 1970 году
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Фото: Global Look Press/Natalya Loginova
С Никитой Михалковым на III съезде Союза кинематографистов в декабре 1997 года
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Фото: РИА Новости
Оберштурмбанфюрер СС Айсман в многосерийном телевизионном художественном фильме «Семнадцать мгновений весны»
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Церемония вручения премий деятелям искусства старшего поколения на благотворительном концерте-премии Фонда «Артист» в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
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Фото: Мосфильм
В роли Григория Ивановича Муромского в фильме «Барышня-крестьянка»
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Фото: РИА Новости
На съемках кинофильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
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Фото: РИА Новости
Жорж Милославский — на съемках фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Получение премии в номинации «Живая легенда российского кино» на XI Всероссийском государственном фестивале «Виват, кино России!»
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Фото: РИА Новости
Афоня в одноименном фильме Георгия Данелии
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Фото: РИА Новости/Кинокомпания Walt Disney Pictures
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