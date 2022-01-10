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Прожиточный минимум увеличили в Якутии в 2022 году

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Величину прожиточного минимума увеличили в Якутии в 2022 году. Для трудоспособного населения показатель достиг 20 828 рублей.

По данным Минтруда республики, величина прожиточного минимума изменяется в зависимости от зоны, к которой относится каждый район. В первой зоне размер прожиточного минимума на душу населения составляет 22 356 рублей, для трудоспособного населения — 24 369 рублей, для детей — 23 229 рублей, для пенсионеров — 19 227 рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia. В первую зону входят поселок Айхал, город Удачный с населенными пунктами Мирнинского района, Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Оймяконский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский районы.

Во второй зоне прожиточный минимум на душу населения составил 18 726 рублей, для пенсионеров — 16 104 рубля, для детей — 19 457 рублей, для трудоспособного населения — 20 411 рублей. В зону входят Алданский, Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский районы.

Прожиточный минимум необходим для определения необходимой помощи малоимущим гражданам, а также для оценки уровня жизни населения региона.

С 1 января 2022 года в России проиндексировали на 8,6% минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Теперь МРОТ составляет 13 890 рублей (ранее 12 700 рублей), прожиточный минимум для трудоспособного населения — 13 793 рубля.

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