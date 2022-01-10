Пожилые супруги погибли от отравления газом в бане в Саратове

В Волжском районе Саратова от отравления угарным газом в бане погибли 84-летний мужчина и 83-летняя женщина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В понедельник, 10 января, тела супругов обнаружила их 58-летняя дочь. Сначала она зашла в частный дом на улице Столыпина, но не нашла там родителей и решила пройти в баню, где и обнаружила хозяев без признаков жизни.

Прибывшая бригада «скорой» констатировала смерть пожилых людей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Следователи осмотрели место происшествия и установили, что баня отапливалась котлом, работающим на газе. Помещение при этом было сильно перетоплено.

По предварительной версии, причиной гибели пенсионеров стало отравление продуктами горения. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит точную причину смерти.

Ранее 10 января сообщалось, что три человека, включая двоих малолетних детей, отравились угарным газом в пятиэтажном доме в Казани. Инцидент произошел в доме на улице Дементьева.