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Директор телеканала «Евразия» рассказал о происходившем в Алма-Ате

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Директор телеканала «Евразия» Сергей Киселев рассказал о разгроме телеканалов в Алма-Ате в понедельник, 10 января, Telegram-каналу Zakon.kz.

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«В момент начала террористической атаки я находился в эпицентре событий, на площади Республики, где расположены технический центр и один из офисов Первого канала «Евразия», телеканал «Мир», НТК, несколько радиостанций, редакции сайта Zakon.kz и других СМИ», — пояснил Киселев.

Он отметил, что террористы были хорошо обучены и подготовлены, оснащены оружием и техническими средствами связи. Отряды были по 25–50 человек, во главе с командиром, который получал команды по рации. Некоторые из них общались между собой на арабском языке, добавил директор «Евразии».

По словам Киселева, террористы планировали захватить телеканалы, чтобы выйти в эфир, но когда поняли, что сотрудники СМИ не дадут им такой возможности, стали громить офисы.

Он также отметил, что террористы точно знали, где в здании находятся технические помещения с передающими серверами, и именно эти помещения были атакованы и подожжены бутылками с зажигательной смесью. Также террористы всячески препятствовали работе журналистов.

«Их убивали, избивали, ломали камеры — пытались всеми силами запугать и заставить замолчать. Цель таких действий террористов — заставить замолчать СМИ и журналистов, создать информационный вакуум, посеять ужас в стране», — пояснил он.

Киселев рассказал, что террористы раздевали захваченных силовиков и, переодевшись в их одежду, ходили вместе с остальными нападавшими. Также захваченные одежда и обмундирование использовались для штурма зданий силовых структур. Кроме того, по словам директора телеканала, у террористов было четко организовано снабжение.

Он также отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял очень своевременное и правильное решение по введению сил ОДКБ.

«Силы ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты инфраструктуры и управления в стране, что позволило высвободить силы казахстанских спецслужб для борьбы с террористами. Именно благодаря этому шагу удалось в кратчайшие сроки победить террористов и восстановить конституционный порядок в стране», — отметил Киселев.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Они разгромили офисы пяти телеканалов. В списке пострадавших объектов здания каналов «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия» и КТК. Отмечалось, что пострадал сотрудник телеканала «Казахстан».

Сотрудник казахстанского телеканала «Алматы» попал под обстрел и погиб в районе резиденции президента страны в Алма-Ате. Погибший мужчина был водителем съемочной группы. Рядом с ним находился корреспондент телеканала, его также задело пулями.

Кроме того, протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

На основании этого Токаев обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

10 января Токаев указал на участие в беспорядках в Казахстане боевиков из Афганистана и стран Ближнего Востока. По словам лидера республики, замысел заключался в формировании на территории страны «зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти». Тогда же презент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

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