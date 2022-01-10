Мусоровоз сбил девочку-подростка в Уфе

В Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза. Пострадала девочка-подросток, сообщает городское ГИБДД.

По предварительным данным, за рулем мусоровоза Isuzu находился 38-летний житель Кушнаренковского района. Он двигался во дворе дома №16/1 по улице Степана Кувыкина, когда допустил наезд на 15-летнюю девочку, пишет «МедиаКорСеть».

В результате ДТП пострадавшая получила различные травмы. Ее доставили в больницу.

Отмечается, что по факту произошедшего организовано административное расследование.

Ранее 10 января сообщалось, что в Челябинске 19-летний водитель иномарки вылетел на остановку общественного транспорта и сбил женщину. От полученных травм она скончалась.