Депутат Нилов предложил снизить НДФЛ для россиян с зарплатой до 25 тыс. рублей в месяц

В Госдуме ведется работа по изменению подхода к налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Существует идея, что ставки должны быть снижены для тех граждан, которые зарабатывают менее 25 тыс. рублей. Об этом 10 января заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тыс. рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться», — рассказал Нилов «РИА Новости».

Парламентарий напомнил, что с 2021 года в России налог для физических лиц с доходами свыше 5 млн рублей в год повысили до 15%.

В этот же день председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала «Известиям» предложение Нилова по снижению НДФЛ до 0% для некоторых граждан.

По ее мнению, понижение процентной ставки на НДФЛ для указанной категории граждан может привести к тому, что некоторые работодатели, вместо того чтобы предоставить своим сотрудникам возможность увеличить доход и улучшить свое благосостояние или укрепить финансовое положение многодетных семьей, предпочтут сделать своих работников «малоимущими».

Накануне депутат Госдумы Михаил Щапов предложил поднять ставку НДФЛ до 25% при доходе свыше 10 млн рублей в год и до 40–50% для сверхдоходов. При этом, по словам депутата, для тех, кто получает МРОТ (минимальный размер оплаты труда) и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5% или до нуля.