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Два человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Нижегородской области

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В Лысковском районе Нижегородской области при столкновении легковых и грузового автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали ИА «НьюсНН», что 10 января около 13:00 автомобиль Volkswagen на 504-м км трассы М-7 «Волга» выехал на встречную полосу для обгона и врезался в фуру, а затем в другую легковую машину.

Водитель и пассажир Volkswagen получили различные травмы, от которых скончались на месте. Судя по фотографиям с места происшествия, машина были сильна повреждена и восстановлению не подлежит.

На месте ДТП работали пожарно-спасательные подразделения, экстренные службы и ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

9 января в Кемеровской области автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mazda Familia. В ДТП погибли 49-летняя женщина и ее девятилетний сын.

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