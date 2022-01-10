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Первый виртуальный концертный зал появится в Омской области

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В этом году в Омске откроют первый в регионе виртуальный концертный зал. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, стоимость обустройства нового помещения во Дворце культуры Кировского округа составит 2,5 млн рублей. На работы в рамках в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» выделяют 2,5 млн рублей, эти деньги пойдут на закупку современного оборудования.

После завершения работ омичи смогут послушать знаменитые композиции и концерты мировых звезд, посмотреть спектакли и мюзиклы, отмечает ИА «Город55». Виртуальный концертный зал оборудуют стереоаппаратурой, большим краном и проекторами для высокого качества изображения.

За три года на реализацию нацпроекта «Культура» в Омской области направили около 1 млрд рублей. Почти 800 из них выделены из федерального бюджета. В 2021 году работы прошли во всех районах области и Омске. Капремонт выполнен в 34 детских школах искусств и 11 домах культуры. В 2022 году предварительный объем финансирования нацпроекта составит 500 млн рублей.

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