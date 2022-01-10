Президент Путин назначил послом России в ЦАР Бикантова

Президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующий указ российского лидера в понедельник, 10 января, был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в понедельник был опубликован приказ, которым от должности посла РФ в ЦАР освобождается Владимир Титоренко.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике. <…> Освободить Титоренко Владимира Ефимовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в тексте документа.

До этого, 13 октября, президент Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. При этом украинские власти направили островному государству запрос на экстрадицию дипломата. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал Поклонской «никогда не оставлять ее покое». В ответ экс-депутат сказала, что никогда не забудет тех, «кто устроил госпереворот на Украине».