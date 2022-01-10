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В Совфеде рассказали о способе решения кризисной ситуации вокруг Украины

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Разрешить критическую ситуацию вокруг Украины можно только с помощью отказа Запада от расширения НАТО на восток. Об этом в понедельник, 10 января, заявила «Известиям» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

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«Очевидно лишь то, что единственно возможным политическим решением критической ситуации вокруг Украины является односторонний отказ коллективного Запада от расширения НАТО на восток, ограничение на размещение его наступательных вооружений и ликвидация созданной им военной инфраструктуры. Забалтывать вопрос системными встречами и обсуждениями опасно», — заявила сенатор.

Таким образом она прокомментировала слова политолога Руслана Бортника о том, что Украина может столкнуться с потерей государственности, в случае если власти не предложат уступок как России, так и США.

Также Ковитиди отметила, что игнорирование США и другими странами позиции России по укреплению безопасности привело к росту напряженности вокруг Украины, а также в отношениях между Москвой и Западом.

«Надуманное нагнетание противостояния между рядом постсоветских государств и Россией является частью уже понятного многим большого антироссийского плана сдерживания России. Всё это приводит к возникновению целого ряда закономерных вопросов. Кому выгодно, рискуя жизнью славян, втягивать Украину в войну с Россией, при этом окутывая Украину липкой паутиной финансовой кабалы. В чьих интересах украинская власть под новый год берет $700 млн — транш Международного валютного фонда», — заявила сенатор от Крыма.

Ковитиди считает, что переговоры РФ и США в Женеве покажут, насколько Вашингтон способен принимать ответственное решение в сложный для всей европейской безопасности момент. Она заявила, что от результатов встречи зависит будущая стратегия двух ядерных держав и будущее Европы.

«При этом наши политические визави должны осознавать, что при отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена обратиться к иным средствам для обеспечения нужного баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов», — добавила Ковитиди.

Ранее в этот день в Женеве начались переговоры России и США по вопросу о гарантиях безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине.

7 января в статье The Wall Street Journal говорилось о том, что ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». Журналисты также выразили опасение в связи с возможным «российским вторжением».

До этого, 17 декабря 2021 года, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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