В Совфеде рассказали о способе решения кризисной ситуации вокруг Украины

Разрешить критическую ситуацию вокруг Украины можно только с помощью отказа Запада от расширения НАТО на восток. Об этом в понедельник, 10 января, заявила «Известиям» сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Очевидно лишь то, что единственно возможным политическим решением критической ситуации вокруг Украины является односторонний отказ коллективного Запада от расширения НАТО на восток, ограничение на размещение его наступательных вооружений и ликвидация созданной им военной инфраструктуры. Забалтывать вопрос системными встречами и обсуждениями опасно», — заявила сенатор.

Таким образом она прокомментировала слова политолога Руслана Бортника о том, что Украина может столкнуться с потерей государственности, в случае если власти не предложат уступок как России, так и США.

Также Ковитиди отметила, что игнорирование США и другими странами позиции России по укреплению безопасности привело к росту напряженности вокруг Украины, а также в отношениях между Москвой и Западом.

«Надуманное нагнетание противостояния между рядом постсоветских государств и Россией является частью уже понятного многим большого антироссийского плана сдерживания России. Всё это приводит к возникновению целого ряда закономерных вопросов. Кому выгодно, рискуя жизнью славян, втягивать Украину в войну с Россией, при этом окутывая Украину липкой паутиной финансовой кабалы. В чьих интересах украинская власть под новый год берет $700 млн — транш Международного валютного фонда», — заявила сенатор от Крыма.

Ковитиди считает, что переговоры РФ и США в Женеве покажут, насколько Вашингтон способен принимать ответственное решение в сложный для всей европейской безопасности момент. Она заявила, что от результатов встречи зависит будущая стратегия двух ядерных держав и будущее Европы.

«При этом наши политические визави должны осознавать, что при отсутствии договоренностей по гарантиям безопасности Россия будет вынуждена обратиться к иным средствам для обеспечения нужного баланса сил и сдерживающего «устрашения оппонентов», — добавила Ковитиди.

Ранее в этот день в Женеве начались переговоры России и США по вопросу о гарантиях безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители Министерства иностранных дел и Минобороны РФ. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отмечал Рябков, США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую деэскалацию, так называемую российскую агрессию на Украине.

7 января в статье The Wall Street Journal говорилось о том, что ситуация на Украине является трагедией, однако для властей США намного важнее «сдерживание» России ради сохранения «западной безопасности». Журналисты также выразили опасение в связи с возможным «российским вторжением».

До этого, 17 декабря 2021 года, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.