Около 90 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

В московских аэропортах около 90 рейсов задержаны или отменены на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, на 18.06 мск 10 января во «Внуково» десять рейсов задержаны, два отменены, в «Шереметьево» 21 рейс задержали, 18 отменены. Кроме того, в «Домодедово» 33 рейса задержаны и три отменены.

Ранее в этот день ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о снегопаде 10 января. Он отметил, что сугробы в Москве вырастут до 35 сантиметров.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что обильный снегопад перед рабочей неделей в Москве может вызвать транспортный коллапс. По его словам, снегопады обусловлены перемещением теплых, насыщенных влагой воздушных масс с юга, востока Средиземного моря, из Малой Азии и с Ближнего Востока.

В воскресенье в Москве и Подмосковье начался обещанный синоптиками сильный снегопад. Осадки прошли на востоке и северо-востоке столицы, а также на северо-западе в районе Сходни и Зеленограда. Снег шел и в центре города, в частности, на Тверском бульваре.