Житель Магадана лишился 600 тыс. рублей из-за кибермошенников

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту дистанционного мошенничества в отношении мужчины 1993 года рождения. Потерпевший пытался получить доход за счет инвестиций в интернете и лишился 600 тыс. рублей.

По словам магаданца, он перешел по неизвестной ссылке и заполнил анкету, указав контактные данные и телефон. В тот же день с мужчиной связались представители некой компании, которые предложили пройти по новой ссылке и внести 100 тыс. рублей на банковский счет. Потерпевший выполнил инструкции. Вскоре ему позвонили от имени той же компании и предложили внести еще 500 тыс. рублей, пишет ИА MagadanMedia.

Во время третьего разговора мошенники сообщили о необходимости «увеличения инвестиций» и перевода дополнительных 150 тыс. рублей. Магаданец отказался выполнять инструкции, после чего связь прервалась.

Горожанин обратился в полицию. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества в крупном размере.

В конце декабря жертвой мошенничества стала 61-летняя женщина. В течение дня на ее телефон поступило множество звонков с неизвестных номеров. Собеседники представлялись сотрудниками банков и убеждали женщину перевести средства на другой счет. Размер ущерба составил 150 тыс. рублей.