Новую технику для борьбы с болезнями сердца установили в больницах Кубани

В больницах Краснодарского края установили 30 единиц оборудования для борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Медики смогут выявлять болезни на ранней стадии.

Техника была доставлена в медицинские учреждения в 2021 году. Приобретение техники позволило повысить эффективность работы с пациентами, у которых диагностированы сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. Благодаря технике врачи могут выявлять болезни на ранних стадиях и уменьшить риск больничной летальности.

На Кубани организована работа 10 региональных сосудистых центров, а также восьми первичных сосудистых отделений. На закупку техники в 2021 году направили свыше 323 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Астраханская область в 2021 году направила свыше 425 млн рублей на ремонт медицинских учреждений в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.