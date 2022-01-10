Путин назначил нового посла России в ЦАР

Президент России Владимир Путин 10 января назначил Александра Бикантова новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Соответствующий указ в понедельник был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бикантова Александра Михайловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике», — говорится в опубликованном документе.

Другим указом президент освободил от обязанностей посла в ЦАР Владимира Титоренко.

Ранее Бикантов был заместителем директора департамента информации и печати МИД, который возглавляет официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Титоренко был назначен послом в ЦАР два года назад, в январе 2019 года.

13 октября Путин назначил Наталью Поклонскую послом страны в Кабо-Верде. Другим указом президент освободил от этой должности Владимира Соколенко.