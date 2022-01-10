Стоимость биткоина опустилась ниже $40 тыс. впервые за полгода

Стоимость биткоина впервые с августа 2021 году опустилась ниже уровня в $40 тыс. Об этом в понедельник, 10 января, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Биткоин в ходе торговой сессии потерял 3,93% и опустился до $39,92 тыс.

20 декабря руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский рассказал «Известиям», что инвестировать в криптовалюты сейчас гораздо безопаснее, чем два-три года назад, поскольку рынок повзрослел: на него пришли крупные игроки из традиционных финансов, появились новые инвестиционные инструменты, создалась понятная инфраструктура.

Начинающим инвесторам Хомский советует начать с уже «устоявшихся криптовалют, приобретая их долями от имеющегося капитала по мере снижения котировок». Только после получения практического опыта следует приступать к более рисковым спекуляциям, заключил специалист.

Ранее, 19 декабря, глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев заявил, что стоимость биткоина в течение 3–6 лет должна достигнуть своей максимальной отметки — около $500 тыс., при этом свое доминирование на рынке в ближайшие годы он будет постепенно терять.

9 ноября финансовый директор, руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь назвал причины роста курса биткоина. По словам эксперта, эта тенденция связана с динамикой рынка криптовалют, которая обусловлена преимущественно действиями больших игроков.

В начале сентября в Кремле отметили, что Россия не готова к признанию биткоина, поскольку для этого нет повода. Там подчеркнули, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может навредить финансовой и экономической системам.