В Подмосковье алабай напал на ребенка и загрыз йоркширского терьера

Собака породы алабай, которую накануне заметили на улицах подмосковного города Раменское, напала на вышедшего из подъезда дома ребенка, а также насмерть загрызла йоркширского терьера. Об этом телеканалу «360» рассказала мать ребенка и хозяйка убитого питомца Екатерина.

Женщина рассказала, что алабай напал на ее сына, выгуливавшего йорка, и загрыз собачку.

«Ребенок вышел на улицу из подъезда, есть видеосъемка. И видно, как собака от второго подъезда несется на них. То есть ребенок поднимает собаку на руки, и алабай выдирает собаку из рук», — сказала Екатерина.

Хозяйка йоркширского терьера добавила, что есть свидетели произошедшего. Жильцы поделились этой информацией в чатах.

«Говорят, зрелище было просто ужасное. Вот эта огромная махина рвала это маленькое беззащитное животное», — заявила она.

Екатерина встретилась с хозяином алабая, который заявил, что сам подобрал этого пса. «Он сказал: «Это не моя собака, я ее три дня назад нашел, и вот она опять сбежала, и я опять ее нашел. Ну то есть начал заднюю включать. В полицию написала, все справки собрала, я все равно это дело так не оставлю», — подчеркнула она.

По данным телеканала, через час после нападения на улице Чугунова алабай также напал на французского бульдога на Коммунистической улице. Однако его удалось спасти.

Ранее, 17 октября, в поселке Ильинский в Раменском городском округе сотрудник правоохранительных органов ранил из табельного оружия девушку, спасая ее от агрессивной собаки.

В полицию поступило сообщение о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку. Животное находилась на территории частного домовладения, но оно сорвалось с поводка и напало на человека.

Сотрудник правоохранительных органов, прибывший на место происшествия, сделал несколько выстрелов из табельного оружия в собаку, но при этом задел и девушку: пуля попала ей в бедро. Пострадавшую госпитализировали. Три пули попали в собаку, пес умер.