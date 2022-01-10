Два жилых дома и школа пострадали при землетрясении на Сахалине

Специалисты обнаружили повреждения на двух жилых домах и школе после землетрясения в Сахалинской области. Магнитуда землетрясения составила 3,0.

Подземные толчки были зарегистрированы утром 10 января в Долинском районе. Эпицентр находился в 6 км от села Быков, очаг залегал на глубине 14 км. Землетрясение ощутили жители сел Покровка, Быков и Углезаводск. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

В населенные пункты направились специалисты, которые провели обследования зданий. Трещины обнаружены на стенах жилых домов и школ, совмещенной с детским садом, в Углезаводске. По данным администрации, на трещины установлены маячки для ежедневного слежения. Серьезные повреждения не выявлены.

9 января сообщалось об обрушении 2 м Великой Китайской стены в результате землетрясения в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Специалисты установили необходимые опоры и начали ремонтные работы.