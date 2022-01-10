Свыше 150 пожаров ликвидировали в Хабаровском крае за каникулы

С 1 по 9 января в Хабаровском крае произошло 154 пожара. В МЧС отметили снижение количества возгораний по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В основном пожары происходили в частном секторе. Всего спасено 16 человек. Порядка 50 семей лишились имущества и жилища. Один человек погиб, пишет ИА AmurMedia.

На объектах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей пожары не допущены. При этом в новогоднюю ночь произошел пожар, причиной которого могло стать использование пиротехники.

В 2021 году во время каникул зарегистрировано 172 пожара, погибли восемь человек. Использование пиротехники привело к двум пожарам.

Специалисты напоминают, что вовремя предупредить о пожаре может автономный пожарный извещатель. Техника реагирует на малейшее задымление. В 2021 году благодаря срабатыванию извещателей спасены почти 600 человек, в том числе 245 детей.