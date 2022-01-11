Подавляющее большинство российских вузов в настоящий момент использует смешанные форматы обучения даже на очных программах. Это одна из главных тенденций, о которых говорят сегодня специалисты. Мера отчасти вынужденная, поскольку практически во всех регионах России действуют ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Тем не менее элементы гибридного формата обучения появились задолго до пандемии, и в некоторых случаях они дают определенные преимущества.

Заочная форма существовала еще в советские времена. Но качество обучения при ней несколько хуже, чем при «живом», поскольку атмосфера университета — важный образовательный ресурс. Однако полностью дистанционное образование возможно на гуманитарных специальностях. Этот вариант приемлем для получения второго высшего образования или, к примеру, при получении высшего педагогического образования выпускниками педколледжей.

За время пандемии количество чисто заочных программ не изменилось. А вот программ, которые включают гибридные формы обучения, стало намного больше. Этот формат позволяет решить одну их главных проблем дистанционного обучения — отсутствие практики. Обучение по смешанному типу позволяет часть курсов, в частности лабораторные занятия, проводить очно.

Второй важный аспект — при гибридном формате очно сдаются экзамены. Дистанционные экзамены проблематичны с точки зрения честности выполнения заданий. Существующие системы прокторинга все же не в полной мере могут ее обеспечить.

Тем не менее при смешанном формате обучения остаются серьезные проблемы. Во-первых, это наличие во всех учебных заведениях достаточного количества компьютеров, программ и платформ, позволяющих обеспечить дистанционные занятия. Особенно остро вопрос наличия технических ресурсов стоял на заре пандемии, когда все вузы в спешке переходили на дистант. Сейчас большинством университетов эта проблема фактически решена.

Во-вторых, далеко не все преподаватели готовы работать в программах дистанционного обучения. По экспертным оценкам, сегодня лишь около половины из них уверенно используют преимущества такого формата. Гибридное обучение требует от педагогов большей нагрузки. При работе в аудитории легко организовать интерактив, а вот когда сто студентов слушает лекцию в Zoom, педагог уже не чувствует обратную связь. Поэтому преподавателю при такой форме обучения требуются ассистенты. А это дополнительные затраты для вуза. Хотя ситуация и здесь меняется в лучшую сторону — в начале пандемии только треть педагогов были готовы вести занятия онлайн.

Еще один важный момент связан с обучением по тем направлениям, где требуется очень большой объем практики. Это медицинские, почти все инженерные специальности. На этих направлениях важно уметь работать руками, а этот навык не освоить на компьютере. Как при ковидных ограничениях обеспечить этих студентов достаточным количеством практики? Эта проблема до сих пор не решена.

Можно отметить и позитивные аспекты дистанционного и смешанного форматов. Так, в этом учебном году в ведущие вузы активнее поступали абитуриенты из регионов.

Дистанционные и гибридные форматы обучения помогают вузам решить кадровый вопрос. К примеру, не во всех регионах хватает высококвалифицированных преподавателей по каждой дисциплине. Эта проблема решается путем использования МООКов (массовых открытых онлайн-курсов).

На мой взгляд, смешанный формат обучения останется с нами и после пандемии. Главное — соблюдать правильный баланс между дистанционными занятиями и освоением практических дисциплин, не забывать о качестве программ подготовки и мотивированности студентов.

Автор — академик РАО, профессор Института образования НИУ ВШЭ​

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