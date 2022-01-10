Сход снежных лавин прогнозируют в Сахалинской области

Жителей Сахалинской области предупредили о риске схода снежных лавин 12 января. Неблагоприятная ситуация ожидается на территории девяти муниципалитетов.

По данным противолавинного центра Сахалинского УГМС, лавинная опасность прогнозируется в Южно-Сахалинске, Анивском, Холмском, Корсаковском, Невельском, Томаринском, Макаровском, Углегорском и Долинском районах. Кроме того, сильная лавинная опасность ожидается на участке автодороги Невельск–Шебунино. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Сотрудники МЧС напоминают, что при попадании в лавину главной задачей является защита дыхательных путей от снежной пыли. Для этого можно использовать воротник, шарф, капюшон, шапку или ладонь. Согласно статистике, свыше трети человек выбираются из снежной лавины без посторонней помощи.

12 и 13 января в 12 районах Сахалина и Курильских островов будет действовать экстренное предупреждение из-за циклона. В регионе ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 33–38 м/с.