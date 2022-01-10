В российских банках рассказали о повышении ипотечных ставок

В российских банках рассказали «Известиям» в понедельник, 10 января, что в условиях повышения Центробанком ключевой ставки некоторым кредитным организациям пришлось повысить и ставки по ипотеке.

Ранее в этот день СМИ со ссылкой на представителя ВТБ сообщили, что с 11 января банк повысит ставки по ипотеке на строящееся и готовое жилье на 1 процентный пункт (п.п.). Минимальная ставка по обеим программам этой кредитной организации достигнет 10,3%. Условия кредитования на покупку жилья в рамках льготных госпрограмм не изменятся.

В пресс-службе ВТБ подтвердили «Известиям», что с 11 января повышают ставки по ипотеке на 1 п.п., до 10,3% — как для готового, так и строящегося жилья. Рефинансирование ипотеки других банков будет доступно под 10,6%. Для заемщиков, получивших одобрение по кредиту до 11 января, условия пересмотрены не будут, утвержденная ставка будет актуальна в течение срока действия решения.



Условия в рамках госпрограмм субсидирования ипотеки остаются без изменений. По «Семейной ипотеке» ставка составит от 4,3% в Дальневосточном федеральном округе и от 4,7% — для остальных регионов. По программе «Льготная ипотека» — от 5,75%, «Дальневосточная ипотека» — 0,1%.

В ВТБ указали, что решили повысить ставки по жилищным кредитам вслед за «резким изменением ключевой ставки ЦБ РФ», которая по итогам 2021 года удвоилась и достигла 8,5% в конце декабря. При этом Центробанк не исключил дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, что «вынуждает российские банки снова менять условия по кредитным продуктам», указали в ВТБ.



«Мы намеренно сохранили ставки по ипотеке без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность нашим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент высокого сезона. В декабре ВТБ оформил более 40 тыс. ипотечных кредитов почти на 170 млрд рублей, что стало лучшим результатом в истории банка», — заключили в пресс-службе.

В «Росбанке» заявили, что в условиях повышения ключевой ставки и, соответственно, увеличения стоимости фондирования, банк с 10 января 2022 года повысил ставки на 1 п.п. по всем продуктам ипотечного кредитования за исключением программ с господдержкой. По таким программам остаются прежними: по «Льготной новостройке» — от 4,49%, «Дальневосточной ипотеке» — от 0,2%, «Семейной ипотеке» — от 3,5%.

«До текущего повышения последний раз банк корректировал ставки по ипотечным кредитам 11 ноября 2021 года», — добавили в кредитной организации.

Антон Павлов, зампред правления Абсолют Банка, рассказал «Известиям», что банк увеличивал ставки по ипотечным продуктам в ноябре 2021 года. Новых повышений ставок в ближайшее время не планируется, заверил он.

В Газпромбанке сообщили, что повысили ставки по программам ипотеки 13 декабря — для строящегося жилья от 0,6 п.п. до 1 п.п.

«Банк в настоящий момент рассматривает возможность повышения ставок по ипотеке, однако окончательное решение об этом пока не принято», — указали там.

В пресс-служба ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заявили, что в 2022 году еще не повышали ставки по ипотеке. На вопрос «Известий» о том, планируется ли вы в ближайшие недели повышение ставок, там сказали, что «с учетом текущего уровня ключевой ставки и рыночных условий», скорее всего, до конца месяца банк скорректирует процентные ставки.

Игорь Селезнев, начальник управления ипотечного кредитования банка МКБ, рассказал, что в финансовой организации следят за рыночной конъюнктурой, поэтому не исключают изменения ставок до конца января. Он добавил, что банк продолжает расширять партнерские программы с российскими застройщиками, благодаря чему можно оформить ипотеку без первоначального взноса — в рассрочку или со ставкой от 0,1%.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) сообщили, что не повышали ставок по ипотеке в 2022 году.

Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ, заявил «Известиям», что у банка одни из наиболее низких ставок по ипотечным программам. По льготным ипотечным программам в конце прошлого года там снизили ставки: по «Семейной ипотеке» на 0,1 п.п., по «Льготной ипотеке» — на 0,2 п.п. Сейчас оформить жилищный кредит в рамках этих программ можно под 4,4% и 5,7% годовых соответственно.

Сейчас в банке не планируют повышать процентные ставки по ипотеке. Однако этот вопрос может быть пересмотрен, исходя из итогов заседания Банка России 11 февраля по ключевой ставке, добавил Шитиков.

Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам «Райффайзенбанка», рассказал, что в связи с повышением ключевой ставки ЦБ и в борьбе за клиентов банки «сами ищут и находят» новые варианты кредитования, которые могут позволить получить ипотеку на комфортных для клиента условиях.

Райффайзенбанк предлагает программу с субсидией от застройщика по ставке от 2,99% на первые два года, или от 6,5% на весь срок кредитования. Сейчас к ней подключено порядка 10 крупных девелоперов по всей стране, и этот пул увеличивается.