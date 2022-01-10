Вице-премьер Украины заявила об отличии ее страны от Казахстана

Украина в отличие от Казахстана имеет сильное гражданское общество, оппозицию, а также проводит реформы. Об этом 10 января заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Украина — это не Казахстан. Для нас важно укреплять страну через внутреннюю трансформацию. В отличие от Казахстана мы имеем сильное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию. У нас также есть сильное международное единство по осуждению российской агрессии в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности», — сказала она в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Вице-премьер отметила, что Украина «не является частью каких-либо постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, могли бы допустить какое-либо иностранное вмешательство на территорию». Она добавила, что ее страна проводит реформы и «поддерживает международное осуждение действий России».

В этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг принимает в Брюсселе вице-премьера Украины, в рамках визита пройдет заседание комиссии НАТО — Украина. Встреча проходит в преддверии заседания 12 января Совета Россия — НАТО для обсуждения вопросов безопасности.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Преступники также попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в страну прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ. Силы организации взяли под охрану ряд других стратегических объектов. Российские миротворцы приступили к патрулированию районов Казахстана.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. По его словам, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время.