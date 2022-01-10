В ФРГ пригрозили России «тяжелыми последствиями» из-за Украины

России грозят «тяжелые последствия» в случае нарушения суверенитета Украины. Об этом 10 января заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она также призвала к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

«Очевидно, что единственный выход из кризиса лежит через диалог. Еще более ясно то, что очередное нарушение суверенитета Украины Россией имело бы тяжелые последствия», — заявила Бербок на пресс-конференции.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить нападение, задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

27 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко подчеркнул, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что РФ может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.