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В Казахстане вновь отключили интернет

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В Казахстане вновь пропал интернет, в том числе в столице Нур-Султане, однако сотовая связь продолжает работать. Об этом сообщает в понедельник, 10 января, «Sputnik Казахстан» в Telegram-канале.

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В настоящее время в стране наблюдаются постоянные перебои в работе интернета. Кроме того, на территории Казахстана не работает ни один мессенджер.

Вместе с тем в понедельник стало известно, что в столице Казахстана восстановили работу проводного интернета, который был отключен более чем на 18 часов на фоне ситуации с протестами в стране. При этом доступа к мобильному интернету не было.

С четверга в Нур-Султане периодически блокируют выход в Сеть. Так, 6 января его заблокировали примерно в 19:40 (16:40 мск). Затем в пятницу его восстановили и вновь отключили примерно в 12:00 (09:00 мск). Доступ восстановили в субботу около 09:00 (06:00 мск), и в этот же день в Нур-Султане вновь был отключен интернет около 15:40 (12:40 мск), его работу возобновили на следующий день в районе 09:30 (06:30 мск).

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент РФ Владимир Путин 10 января назвал нападение на Казахстан актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркивал, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

Тогда как 5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы.

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