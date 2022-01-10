Адвокат разъяснил наказание за регулярное нарушение ПДД

Адвокат Константин Кудряшов в понедельник, 10 января, рассказал «Известиям», за что вводится уголовная ответственность при регулярном нарушении правил дорожного движения (ПДД).

Ранее в этот день в России ввели уголовную ответственность для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Как пояснил юрист, уголовная ответственность вводится за совершенные в третий раз или превышение скорости движения транспортного средства более чем на 60 км/ч, или выезд на полосу для встречного движения, но есть важная оговорка — фактически новая статья будет распространятся только на тех, кого уже лишили права на управление автомобилем за такие нарушения. Таким образом, введена уголовная ответственность за троекратное и четырехкратное грубое нарушение ПДД, добавил Кудряшов.

«Раньше за это была предусмотрена административная ответственность, такая же, как за повторное совершение этих правонарушений. Теперь за это грозит уголовная ответственность и штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, или обязательные работы длительностью до 480 часов, или лишение свободы на срок до двух лет, а также дополнительно к любому из перечисленных наказаний — лишение права на управление авто на срок до трех лет», — подчеркнул он.

Если человек был осужден по ст. 264.2 УК РФ и продолжает нарушать ПДД аналогичным способом — превысит скорость более чем на 60 км/ч или опять выедет на встречную полосу, то есть совершит аналогичное нарушение уже в четвертый раз, — за это грозит штраф в сумме от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет — и то и другое с дополнительным наказанием в виде лишение права на управление автомобилем или иным транспортным средством на срок до шести лет.

«В связи со вступлением в силу новой статьи УК РФ во многих СМИ говорится о введении уголовной ответственности за «автолихачество» и «опасное вождение» — это и верно, и нет, де-факто вводится уголовная ответственность за троекратное и четырехкратное совершение безусловно опасных, но только двух конкретных видов нарушений ПДД», — уточнил Кудряшов.

Все перечисленные виды наказания грозят уже сейчас, отметил он.

«Рискну предположить, что рано или поздно некоторые блогеры и публичные личности, строящие свою популярность и на демонстративных нарушениях ПДД, могут столкнутся в суде с демонстративно жесткими наказаниями», — заключил адвокат.

Соответствующий закон 22 декабря в III, окончательном чтении приняла Госдума. Спустя два дня его одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный и Уголовный кодексы РФ.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в тот же день заявил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.