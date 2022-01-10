Из Казахстана в Россию самолетом доставили еще 28 россиян

Военно-транспортный самолет Минобороны РФ доставил в понедельник, 10 января, из Нур-Султана 28 пожелавших вернуться на родину россиян. Об этом сообщил департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«10 января в 15:45 мск военно-транспортным самолетом Минобороны из Нур-Султана возвратились на родину 28 российских граждан», — говорится в Telegram-канале департамента.

Кроме того, как рассказал консул-советник генконсульства РФ Владимир Малышев, на организованных российской стороной эвакуационных рейсах Алма-Ату покинули шесть граждан Венгрии и пять граждан Австрии. Он отметил, что иностранцы являются дипломатическими работниками.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Преступники также попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Сообщалось, что в ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены. В минздраве страны заявляли, что участники беспорядков нападали и на врачей: травмы получили более 10 медиков.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. После этого премьер Армении Никол Пашинян, занимающий должность председателя ОДКБ, сообщил, что организация направит в республику коллективные миротворческие силы на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки.

Позже в секретариате ОДКБ сообщили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ осуществляется переброска в Казахстан российской части миротворческого контингента. Также в страну прибыли белорусские миротворцы. Самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ доставили в Казахстан армянских, киргизских и таджикских военных из состава миротворцев ОДКБ. Силы организации взяли под охрану ряд других стратегических объектов. Российские миротворцы приступили к патрулированию районов Казахстана.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. По его словам, антитеррористическая операция будет завершена в ближайшее время.