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На Ставрополье пропал 12-летний мальчик

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В Ставропольском крае пропал 12-летний мальчик. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

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По данным ведомства, Ростислав С. ушел из дома в станице Георгиевской 9 января. Домой он не вернулся, на связь с родными не выходит. Ребенок был одет в черные брюки, длинную желтую куртку, черные полусапожки и вязаную полосатую шапку.

«Полиция Георгиевска обращается к гражданам, если вам известны какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить по телефонам 8 (87951) 3-51-00, 2-34-51, 02 или 102 (с мобильного)», – говорится в сообщении управления МВД.

13 ноября в Екатеринбурге пропала девятилетняя школьница. Ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой.

На следующий день девочку нашли. Школьница была в гостях у подруги и о своем местонахождении родителям не сообщила.

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