Собянин открыл новый корпус больницы № 40 в Коммунарке

Новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 открыт в московском поселке Коммунарка. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус. <...> Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию», — сказал он в ходе осмотра нового корпуса.

Градоначальник отметил, что в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу, здание лучевой терапии. По словам Собянина, строительство ведется по международным стандартам и больница может быть названа самой современной в России, пишет REGNUM.

Также мэр поблагодарил врачей за их вклад в борьбу с COVID-19.

«Надеюсь, что этот период [пандемии] закончится и уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, <...> будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны в целом», — заключил мэр.

Главный врач больницы Денис Проценко в свою очередь отметил, что в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе разместится дневной стационар для лечения больных с онкологией. Также там оборудуют помещения для проведения гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью, центры эндоскопии и диагностики.

Новый корпус заработает в первом квартале 2022 года. В нем будут работать 558 сотрудников, пишет «Москва 24». Ожидается, что общая площадь строящегося медицинского комплекса в Коммунарке превысит 160 тыс. кв. м. В его стационаре развернут более 1260 коек. Работать с пациентами будут свыше 3 тыс. врачей.

Строительство больницы начато в январе 2017 года. С 2020 года клиника принимает заболевших COVID-19, передает агентство городских новостей «Москва». С марта лечение получили около 68,4 тыс. пациентов с этим заболеванием.

Ранее, 1 января, Собянин подвел итоги за прошедший год. Материал размещен 1 января в блоге столичного градоначальника.

В новогоднем обращении Собянин поблагодарил врачей и ветеранов и призвал вспомнить светлые моменты ушедшего года. Он отметил, что, несмотря на второй год пандемии, столица активно развивается: строятся жилье, дороги, школы, больницы, благоустраиваются парки и дворы, реставрируются памятники.