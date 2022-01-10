American Airlines проведет расследование из-за наклейки против Байдена

Американская авиакомпания American Airlines сообщила, что начнет внутреннее расследование после использования пилотом наклейки с лозунгом «Вперед, Брэндон», направленной против президента США Джо Байдена. Об этом сообщает в понедельник, 10 января, телеканал Fox News.

Одна из пользователей в Twitter 8 января опубликовала снимок наклейки «Вперед, Брэндон», прикрепленной к багажу пилота авиакомпании. Девушка также добавила к фотографии отметку со страницей American Airlines, однако вскоре аккаунт пользователя был закрыт.

Данный лозунг является отсылкой к Байдену. Фраза появилась после того, как гонщик Nascar Брэндон Браун выиграл свою первую гонку и дал интервью. Тогда зрители на заднем плане скандировали ругательство в адрес Байдена, журналист, в свою очередь, уточнил, что фанаты якобы кричат: «Вперед, Брэндон». Вскоре этот лозунг начал использоваться противниками американского лидера.

American Airlines заявила о скором начале внутреннего расследования относительно инцидента, связанного с наклейкой. «Мы относимся к этому очень серьезно и отправили заявление руководству экипажа. Мы заверяем вас, что будет проведена соответствующая внутренняя проверка», — подчеркнули в авиакомпании.

Ранее, 20 декабря 2021 года, стало известно, что деятельность Байдена на посту президента США не устраивает 55% населения страны, в том числе 44% категорически не одобряют работу американского лидера. Это наивысший негативный рейтинг Байдена с момента вступления в должность.

Судя по данным аналогичного опроса, опубликованного в октябре NBC News, против деятельности Байдена выступали 54% граждан США. На тот момент цифра выросла на шесть пунктов с августа. В частности, семь из 10 участников опроса, почти половина из которых — демократы, считают, что страна движется в неправильном направлении.

Байден стал самым возрастным президентом в истории США после своего избрания на пост главы государства 20 января 2021 года.