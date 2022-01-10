Гимнастка упала во время выступления в цирке Рязани

В Рязанском государственном цирке во время представления гимнастка упала с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в воскресенье, 9 января. Ее сутки продержали в больнице, но уже выписали.

Как пишет 62INFO.ru, 20-летняя девушка получила ушиб при падении. Никаких серьезных повреждений у нее нет. Пострадавшей нужен покой, но в администрации цирка не исключили, что уже 15 и 16 января она сможет работать.

Гимнастка сорвалась во время спуска на манеж в номере на полотнах. Руководство цирка планирует выяснить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в цирке Тюмени эквилибрист сорвался с каната во время выступления. Его напарница осталась висеть в воздухе, так как была со страховкой. Она сразу дала сигнал помощникам, чтобы те оказали помощь упавшему. Мужчину госпитализировались с переломом обеих ног.