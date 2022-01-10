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Наука
В Финляндии создали способную защитить от коронавируса молекулу
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В Финляндии создали способную защитить от коронавируса молекулу

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Ученые Хельсинского университета создали молекулу, которая способна защищать от заражения коронавирусом. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе вуза.

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Речь идет о введении молекулы в организм интраназальным способом.

«Созданная учеными новая молекула TriSb92, согласно проведенным опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования. В отличие от защиты, обеспечиваемой вакцинами, эффект от молекулы начинается сразу после ее применения», — говорится в опубликованном сообщении.

Автор работы Анна Мякеля отметила, что исследования вакцины проводились на мышах. Те из них, кто получали вещество, не заболевали COVID-19, остальные же заражались. Принцип действия молекулы основан на блокировке белка на поверхности вирусной частицы.

Исследователь отметила, что молекула TriSb92 может быть эффективна против разных вариантов коронавируса. Использовать молекулу предлагает вместе с другими средствами против коронавируса.

Ранее, 31 декабря, сообщалось, что в Японии разрабатывают вакцину от COVID-19, которая смогла бы дать организму пожизненный иммунитет. Клинические испытания препарата запланированы на 2023 год.

Над вакциной работают ученые из Токийского института медицинских наук. За основу исследования специалисты взяли разработанную в XVIII веке вакцину против оспы, содержащую неопасный вариант вируса. Ученые рассчитывают создать рекомбинантный вирус осповакцины, который будет включать спайковый белок коронавируса. Предполагается, что такой подход поможет создать пожизненный клеточный иммунитет к COVID-19.

До этого, 17 ноября, стало известно, что специалисты Института молекулярной биологии имени Энгельгардта (ИМБ) Российской академии наук (РАН) разработали препарат на основе моноклональных антител, обезвреживающий коронавирус SARS-CoV-2. Эффективность лекарства доказана в ходе лабораторных испытаний.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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