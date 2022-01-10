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Токаев рассказал о «продуктивной беседе» с главой Евросовета

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 января сообщил, что провел «продуктивную беседу» с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию в республике.

Заслон и порядок: лидеры ОДКБ обсудили обстановку в Казахстане
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«Продуктивный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем сегодня. Обсудили обновленную информацию о ситуации в Казахстане. Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и нападения на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства закона», — написал президент в Twitter по итогам разговора.

Токаев сообщил Мишелю, что против мирных демонстрантов не применяется сила. Он также подчеркнул, что Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с Евросоюзом.

Ранее в этот день состоялась внеочередная сессия стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции.

Президент Казахстана заявил о восстановлении конституционного порядка в республике. Он указал, что страна пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости.

Кроме того, Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь на фоне беспорядков. В свою очередь, президент РФ заверил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со статьей 4 договора от 1992 года. Он также указал, что страны-участницы ОДКБ не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что основной костяк протестовавших в Казахстане составляли профессиональные террористы. По его словам, за событиями в стране стоят внешние силы.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, атаковали отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов.

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