Мешок строительной смеси сбросили на коляску с ребенком в Петербурге

Из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге неизвестный сбросил мешок строительной смеси, который чуть не упал на коляску с ребенком. Кадры инцидента в понедельник, 10 января, публикуют «Известия».

Инцидент произошел во дворе на Среднерогатской улице. На записи видно, как пара с коляской гуляет возле дома, когда в нескольких сантиметрах от нее падает большой мешок.

25 ноября женщина пострадала в Москве после того, как на нее упал кусок облицовки фасада здания. Инцидент произошел у дома 47 на проспекте Мира. Обломки облицовки рухнули на тротуар, в результате проходившая мимо пожилая женщина получила травму ноги, ей потребовалась медицинская помощь.