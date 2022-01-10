Стоянка канатной дороги сгорела в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии на поляне Азау произошел пожар в здании, где находилась стоянка для кабинок канатной дороги. По предварительным данным, горела часть обшивки в помещении, где находятся кабинки.

В результате возгорания никто из туристов или сотрудников канатки не пострадал.

NewsTracker.ru со ссылкой на республиканское МЧС пишет, что пожар произошел примерно в 1:20 в ночь на 10 января. На место происшествия оперативно выехали 31 спасатель и семь единиц техники. Площадь пожара составила порядка 300 кв. м.

Спустя четыре часа возгорание удалось ликвидировать. На месте работает следственная группа, которая выясняет причины случившегося.

7 января сообщалось о возгорании в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе. Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Жертвами ЧП стали четыре лежачих постояльца. Дежурившие сиделки не смогли их вынести из здания, в итоге те отравились продуктами горения.