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Нотариус рассказала о риске для наследников первой очереди лишиться недвижимости

Нотариус Корчемкина предупредила о риске для наследников первой очереди лишиться недвижимости
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Нотариус Анна Корчемкина рассказала, в каком случае наследники первой очереди могут лишиться квартиры, на которую имеют законное право.

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Так, по словам эксперта, люди зачастую полагают, что наследование недвижимости возникает автоматически, из-за чего пропускают срок вступления в права и лишаются имущества.

«По незнанию люди часто не обращаются к нотариусу для вступления в наследственные права, полагая, что их право возникнет автоматически, и поэтому пропускают срок и лишаются права на имущество», — пояснила Корчемкина «РИА Новости».

Она напомнила, что по общему правилу наследство может быть принято в течение полугода со дня его открытия.Если наследник пропустил установленный срок, то он имеет возможность обратиться в суд и вернуть свои права. Но для этого нужно будет доказать, что причина пропуска была веская.

Корчемкина добавила, что «по истечении сроков для принятия наследства наследниками первой очереди при определенных обстоятельствах свое право на наследство могут реализовать наследники последующих очередей».

Такие случаи были на практике, подчеркнула эксперт.

В конце ноября стало известно, что заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, который призван защитить наследников от долгов по займам умершего родственника.

По словам парламентария, в случае смерти заемщика или получения им инвалидности банки предъявляют претензии к нему или его наследникам. Однако при оформлении кредита мог быть заключен договор о страхование жизни и здоровья, а банки не всегда проверяют информацию об оформлении продукта. В итоге родственники умершего заемщика должны оплачивать кредит собственными деньгами.

Новым законопроектом предлагается обязать банки предъявлять требование о погашении кредита за счет страховой выплаты страховщику. Срок обращения ограничен 10 календарными днями после того, как банк получил информацию о наступлении страхового случая и при условии, что заемщик не воспользовался правом на получение страховой суммы.

В случае невыполнения страховой компанией данных требований банк обращается в суд.

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