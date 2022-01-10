Два новых природных заказника создадут в Хабаровском крае

Два новых природных заказника появятся на территории Хабаровского края. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев.

Площадь заказника «Майский» составит свыше 1 млн га. Он расположится в бассейне реки Мая (Удская). Ученые отмечают большое ландшафтное и биологическое разнообразие территории, пишет Transsibinfo.com. Заказник станет резерватом малонарушенных экосистем западного Приохотья. Благодаря особому режиму охраны удастся сохранить места обитания 480 видов сосудистых растений и 250 видов позвоночных животных.

Площадь заказника «Тугурский имени А.Ф. Миддендорфа» превышает 490 тыс. га. Он расположится в бассейнах рек Тугур, Ассыни и Конин. На природной территории выявлено 395 видов сосудистых растений, 190 видов птиц, шесть видов земноводных, а также 22 вида рыб.

Общая площадь природно-заповедного фонда Хабаровского края увеличилась на 11,2% и составила 8,8 млн га.