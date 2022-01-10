В Белоруссии задержали владельца экстремистского YouTube-канала

В Белоруссии задержан владелец экстремистского YouTube-канала, сбежавший ранее за границу. Об этом 10 января сообщает БелТА со ссылкой на МВД республики.

Личность владельца канала установили сотрудники регионального управления милиции, им оказался житель Гомельской области. С лета 2020 года 26-летний мужчина активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео в YouTube. Также он публиковал данные силовиков.

«За нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий неоднократно привлекался к административной ответственности», — отметили в полиции.

Уехав на Украину мужчина активно публиковал в соцсетях информацию антигосударственного содержания.

«Пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов. Цинично высказывался в комментариях о гибели сотрудника КГБ», — указали в МВД.

Экстремист задержан в Белоруссии, возбуждено уголовное дело по делу о разжигании социальной вражды и розни.

20 декабря сайт и Telegram-канал координационного совета оппозиции Белоруссии были признаны судом экстремистскими. Речь идет о ресурсах «Координационный совет», Telegram-чата «КС_chat», официальном сайте, а также аналоге на видеохостинге YouTube.

В Белоруссии после выборов президента 9 августа 2020 года, на которых победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, прошли акции протеста. Оппозиция объявила победителем выборов выехавшую в Литву Светлану Тихановскую. По ее инициативе представители оппозиции объявили о создании координационного совета по транзиту власти.

Тихановская является фигурантом ряда уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.