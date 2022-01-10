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Автоюрист заявил о необходимости доработки закона о тюремном сроке для лихачей

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Закон об уголовной ответственности для лихачей за регулярные нарушения правил дорожного движения (ПДД) необходимо дорабатывать. Об этом в понедельник, 10 января, заявил «Известиям» автоюрист Сергей Радько.

«Мне представляется, что закон был принят в довольно серьезной спешке, несмотря на довольно разумные возражения Верховного суда. Потому что при буквальном толкования этой нормы и изучении того, как она написана, видно, что под эту статью подпадают далеко не все лихачи, на которых бы хотели распространить наказание, а только те, кто лишен права управления в третий раз и при этом, будучи лишенным прав, сел за руль. А таких у нас, к счастью, не так уж и много», — сказал он.

Также автотюрист пояснил, что многократно лишенные прав за пьяное вождение не подпадают под данную статью, что тоже следует доработать.

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В России с 10 января вступил в силу закон об ужесточении наказания для злостных нарушителей ПДД. Согласно тексту закона, помимо тюремного срока предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осужденного от двух до трех лет.

Под агрессивным вождением понимается выезд на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км/ч и более.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев 24 декабря заявил, что водители, выезжая на встречную полосу на большой скорости, рискуют своей жизнью, а также жизнями других участников дорожного движения. По его словам, к закону он относится положительно.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей-лихачей был поднят вскоре после резонансного ДТП, произошедшего в Москве 20 ноября. В тот день на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля — Volvo, Mercedes и BMW, за рулем последнего был блогер Магомедсаид Зайнудинов, также известный как Саид Губденский. Он и его пассажир — президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов — погибли. Также пострадали два человека — один из автомобиля Volvo и один из Mercedes.

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