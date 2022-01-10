В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 70 рейсов

Более 70 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания» в понедельник, 10 января.

Так, в аэропорту Домодедово задержали 19 рейсов и один отменили. В Шереметьево 14 рейсов задержали и 26 отменены. В аэропорту Внуково изменили время вылета 12 рейсов, передает агентство городских новостей «Москва».

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или организациями, обслуживающими аэропорт непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут, уточняет РИАМО.

Ранее в этот день ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что сугробы в Москве вырастут до 35 см. По его словам, за последние 12 часов в столице зафиксировано 4 мм осадков, а в Подмосковье — до 11 мм. Это составляет 25% месячной нормы.

В Комплексе городского хозяйства заявили, что специалисты очищают город от снега в круглосуточном режиме, пишет «Москва 24». Ранним утром они провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий.