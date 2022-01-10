В Госдуме предложили новые правила использования пиротехники

Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила врио главы МЧС России Александра Чуприяна ввести новые правила использования пиротехники, разрешив ее использование только в определенное время. Об этом Лантратова сообщила в обращении к главе ведомства, опубликованном 10 января.

«Прошу Вас провести комплексную проверку с привлечением всех уполномоченных контролирующих и надзорных органов соблюдения населением мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в период новогодних праздников. Среди возможных мер, позволяющих оградить граждан от постоянной канонады петард, шутих и салютов под окном, предлагается, в частности, установление на уровне субъектов Российской Федерации временного окна для использования пиротехнических средств», — отметила парламентарий в своем обращении, которое цитирует ТАСС.

По словам Лантратовой, речь идет о разрешении использования подобных изделий в «определенное региональными законами или подзаконными нормативными актами время».

Также парламентарий предлагает установить штрафы за нарушение данного запрета.

Как рассказала депутат, она получает обращения граждан «о несанкционированной и незаконной торговле пиротехническими изделиями без каких-либо сертификатов».

Также депутат предложила усилить контроль за соблюдением правил продажи пиротехники «на временных региональных ярмарках и в иных специально организованных временных местах продаж [пиротехники]».

Ранее, 24 декабря, депутат нижней палаты российского парламента Олег Лебедев предложил рассмотреть законопроект, который запретит продажу пиротехники несовершеннолетним и ее использование в лесах, зданиях, а также населенных пунктах. Согласно данным, представленным комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, за новогодние праздники в России погибает от взрыва пиротехники как минимум два человека ежегодно.

Лебедев предложил разрешить запускать петарды лишь «в специально отведенных местах на открытом воздухе, определенных решением органов местного самоуправления».

Ранее, 13 декабря 2021 года, в МЧС России рассказали, что запуск фейерверков и салютов запрещен с балконов и крыш домов, а также внутри зданий и с выступающих частей фасадов. Кроме этого запускать фейерверки запрещено вблизи пожароопасных объектов, железных дорог, нефтепроводов и газопроводов, а также около линий высоковольтной электропередачи.