Путин заявил на заседании ОДКБ об использовании в Казахстане майданных технологий

Майданные технологии использовались в беспорядках в Казахстане. Об этом 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, беспорядки и погромы получили информационную поддержку в соцсетях. Также к участию в протестах привлекли «хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков», подчеркнул российский лидер.

Террористы, пытавшиеся захватить власть в Казахстане, прошли подготовку в зарубежных лагерях боевиков, добавил он.

Нападение на республику стало актом агрессии, на него надо было реагировать немедленно, продолжил Путин. Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности.

Угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо, это все понимают, подчеркнул президент России.

Путин обратил внимание, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане в соответствии со ст. 4 договора от 1992 года. Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности не позволят раскачать ситуацию у себя дома и не допустят «цветных революций», подчеркнул российский лидер.

Протесты в Казахстане начались 2 января, граждане выступили против роста цен на сжиженный газ. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выполнил их требования, отправив правительство в отставку и снизив цены.

Но вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана обратился в ОДКБ (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

В страну прилетели самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана.