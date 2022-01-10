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Бальбек выразил уверенность в стойкости позиции Медведчука

Политолог Бальбек прокомментировал продление домашнего ареста Медведчуку
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Киевские власти, которые, вероятно, думают, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук сдастся и попросит политического убежища в России, могут на это не надеяться. Такое мнение в понедельник, 10 января, «Известиям» выразил депутат ГД РФ VII созыва, политолог Руслан Бальбек.

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Медведчук, по его словам, на данный момент является «ритуальным противником киевского режима». Представители последнего боятся пойти на радикальные меры в отношении главы политсовета ОПЗЖ и активизировали все силы, чтобы придать его ограничению свободы легитимности, отметил политолог.

Бальбек выразил уверенность, что суд раз за разом будет продлевать Медведчуку домашний арест, а официальный Киев продолжит называть такие решения беспристрастными и независимыми.

«А в целом, наверное, у Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины. — «Известия») лелеют надежду, что вынудят своего главного политического противника запросить политическое убежище в России. Но, думаю, не на того напали. Виктор Медведчук — политик старой фармации, и когда ввязывался в откровенное противостояние с постмайданным режимом, знал, на что идет, и свой выбор сделал, а значит, и отступать некуда, даже в Москву», — заключил экс-парламентарий.

Ранее в этот же день депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил, что Печорский суд в Киеве продлил Медведчуку домашний арест на два месяца по делу о поставках угля из Донбасса. Таким образом, по его словам, срок ограничения составит 10 месяцев, в то время как, согласно законодательству Украины, он не может превышать полугода. Кузьмин также подчеркнул незаконность отсутствия на заседании прокуроров генпрокуратуры.

В мае Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и «нарушении обычаев войны». Сам политик назвал дело против себя политическим и незаконным. В этом же месяце его отправили под домашний арест. Затем ограничение продлевалось в июле и в сентябре.

8 октября Медведчуку огласили новое подозрение по статьям о госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. Главу политсовета ОПЗЖ также обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов.

В этом же месяце обвинение попросило суд арестовать Медведчука с возможностью внесения залога в размере около 1 млрд гривен (порядка $38 млн). Однако суд отклонил ходатайство и избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 декабря.

Медведчук остался недоволен решением судьи. Уголовное преследование в отношении себя политик назвал незаконным. По его словам, все уголовные дела против него сфабрикованы. Таким образом, по мнению политика, Киев борется с оппозицией и пытается пресечь политическую борьбу с властью.

2 ноября Медведчук заявил, что возбужденное против него дело о госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму сфальсифицировано Службой безопасности Украины. По его словам, решение суда об избрании меры пресечения незаконно и для этого не было никаких оснований. По версии следствия, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

В декабре Киевский апелляционный суд отказался отменить домашний арест политика по делу о поставках угля из Донбасса. Суд не стал удовлетворять апелляционные жалобы как прокуратуры, так и защиты.

При этом в конце этого же месяца сообщалось о требовании Евросоюза освободить Медведчука. Кроме того, отмечалось, что от Киева потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа. Указывалось, что ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

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