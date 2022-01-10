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МИД Украины прокомментировал беспорядки в Казахстане

МИД Украины осудил насилие в ходе беспорядков в Казахстане
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Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в ходе беспорядков в Казахстане. Об этом 10 января стало известно из первого официального заявления украинских властей по ситуации в республике, опубликованном на сайте ведомства.

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«Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам», — говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона выразила соболезнования в связи с гибелью казахстанцев. В ведомстве отметили, что сейчас «важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия».

«Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения. В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи», — сказано в заявлении украинского МИДа.

9 января «Sputnik Казахстан» сообщил, что в стране за время беспорядков погибли 164 человека, в том числе трое детей.

По последним данным погибли 17 сотрудников полиции, Нацгвардии и минобороны, еще свыше 1,3 тыс. пострадали. При этом двое погибших силовиков были обезглавлены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, атаковали отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов.

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