Прямой эфир
Мир
ВОЗ сообщила о сложной ситуации из-за «Омикрона» в следующие три месяца
Мир
В Алма-Ате возобновили прием банковских карт в торговых центрах
Мир
В Польше зарегистрировали первые случаи летальных исходов от «Омикрона»
Мир
Президент Казахстана поблагодарил Путина за оказанную помощь
Общество
С помощью «Пушкинской карты» купили билетов на 2 млрд рублей
Мир
Путин назвал актом агрессии события в Казахстане
Мир
Порошенко потратил более $400 тыс. на адвокатов
Армия
Зенитные системы С-500 «Прометей» разместят на юге России к 2025 году
Мир
В ДНР обвинили Украину в создании препятствий работе ОБСЕ
Общество
Москвичей предупредили о метели и затрудненном движении транспорта
Сюжет:

В Польше зарегистрировали первые случаи летальных исходов от «Омикрона»

Минздрав Польши: «Омикрон» привел к летальным случаям в стране
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первые случаи летальных исходов от заражения «Омикрон»-штаммом зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил на пресс-конференции представитель польского минздрава Войчех Андрусевич.

«Омикрон» тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от «Омикрона». Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек», — сказал Андрусевич.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

По его словам, оба скончавшихся от данного штамма — мужчины 92 и 85 лет. При этом, как отметил представитель ведомства, граждане не были вакцинированы.

Ранее в этот день специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма коронавируса «Омикрон». Он также обратил внимание на то, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта». Спустя два дня руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов подчеркнул, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021