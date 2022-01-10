В Польше зарегистрировали первые случаи летальных исходов от «Омикрона»

Первые случаи летальных исходов от заражения «Омикрон»-штаммом зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник, 10 января, сообщил на пресс-конференции представитель польского минздрава Войчех Андрусевич.

«Омикрон» тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от «Омикрона». Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек», — сказал Андрусевич.

По его словам, оба скончавшихся от данного штамма — мужчины 92 и 85 лет. При этом, как отметил представитель ведомства, граждане не были вакцинированы.

Ранее в этот день специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил, что как минимум следующие три месяца будут сложными из-за вспышки штамма коронавируса «Омикрон». Он также обратил внимание на то, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

8 января заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что на Кипре обнаружен новый вариант COVID-19, ставший гибридом штаммов «Омикрон» и «Дельта». Спустя два дня руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов подчеркнул, что появление «Дельтакрона» может оказаться лабораторной ошибкой.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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