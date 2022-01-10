Стала известна возможная дата выписки из больницы Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова надеется выписаться из больницы до 23 февраля. Об этом рассказала сама артистка.

«Пусть у людей будет меньше всего плохого. Мне больно. Хочу быстрее выздороветь. Чтобы в семьях были все здоровы, — приводит ее слова Тeleprogramma.pro.

Певица отметила, что будет делать все возможное, чтобы выписаться до 23 февраля — в день свадьбы ее родителей.

Хлебникова также поблагодарила всех, кто переживает за нее.

18 ноября в квартире на Ратной улице в Москве, где Хлебникова живет с мужем и дочерью, произошел пожар. Огонь охватил 10 кв. м комнаты, в которой находилась певица. Ее госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.

На следующий день стало известно, что Хлебникова находится в коме в реанимации с ожогами различной степени тяжести.

9 декабря Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение. Состояние артистки стабилизировалось. 23 декабря певице провели операцию по восстановлению кожи после ожогов.

14 декабря певица впервые после пожара опубликовала аудиообращение к подписчикам на своей странице в Instagram.