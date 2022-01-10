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В Алма-Ате возобновили прием банковских карт в торговых центрах

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В крупных торговых точках Алма-Аты снова начали принимать банковские карты для оплаты товаров. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает корреспондент ТАСС.

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Терминалы возобновили работу в торговых центрах, однако в небольших магазинах оплатить товары можно только наличными средствами. При этом людей в магазинах пока не очень много.

До этого, в условиях нестабильной работы интернета и мобильной связи, в городе выстроились гигантские очереди к банкоматам.

Ранее в этот день в Алма-Ате впервые за последние пять суток заработал стационарный и мобильный интернет. Интернет-соединение в городе нестабильное, наблюдается отсутствие доступа к некоторым ресурсам и сайтам. Интернет был отключен с введением режима ЧП из-за массовых беспорядков.

Также в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Казахстане показала, что социальные сети несут в себе в том числе вред, который нужно купировать.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин назвал нападение на Казахстан актом агрессии, на который надо было реагировать без промедления. По словам российского лидера, республика столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности, с угрозой своей государственности. Как отметил Путин, все понимают, что угрозы в Казахстане не были стихийной акцией, вызванной ростом цен на топливо.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Там митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркивал, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

5 января Токаев отправил правительство в отставку, возглавил Совет безопасности и на его заседании сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. Так, в Казахстан прибыли самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворцами и техникой. Кроме того, в страну прибыли белорусские миротворцы, а также миротворцы из Киргизии, Армении и Таджикистана. Они помогают правоохранителям Казахстана обеспечивать безопасность объектов жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры, аэропортов.

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